В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в четверг в портовой зоне Бейрута, где в августе произошла серия разрушительных взрывов, сообщают местные СМИ.

На видеозаписи, распространенной СМИ, видны густые клубы дыма и пламя, поднимающиеся от руин в порту. О причине пожара не сообщается.

Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.



Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy — Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020

Несколько мощных взрывов прогремели 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено множество зданий, повреждено здание международного аэропорта.