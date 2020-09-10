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В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в четверг в портовой зоне Бейрута, где в августе произошла серия разрушительных взрывов, сообщают местные СМИ.

На видеозаписи, распространенной СМИ, видны густые клубы дыма и пламя, поднимающиеся от руин в порту. О причине пожара не сообщается.

Несколько мощных взрывов прогремели 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено множество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

Ливан Бейрут

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