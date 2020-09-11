Мощный взрыв прогремел в окрестностях иорданского города Эз-Зарка
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов произошло на базе Иорданской армии за пределами города Эз-Зарка, сообщают арабские СМИ.
По предварительным данным, взрыв произошел на военном объекте, расположенном вдали от гражданских районов.
Источник в Службе безопасности сообщил местной газете, что взрывы произошли на складе боеприпасов артиллерийской базы Вооруженных сил Иордании к востоку от города Эз-Зарка. Сейчас на месте идут работы по тушению пожара.
По данным иорданских СМИ, в результате взрыва два человека погибли, трое ранены.
Иорданские военные пока официально подтвердили только факт взрыва на складе боеприпасов.
Watch: Video shows the large explosion rocking the outskirts of #Zarqa city, northeast of #Jordan"s capital.https://t.co/lrXn6fA5xn pic.twitter.com/yzuIdg1P0j— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2020