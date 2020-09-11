Мощный взрыв прогремел в окрестностях иорданского города Эз-Зарка

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов произошло на базе Иорданской армии за пределами города Эз-Зарка, сообщают арабские СМИ.

По предварительным данным, взрыв произошел на военном объекте, расположенном вдали от гражданских районов.

Источник в Службе безопасности сообщил местной газете, что взрывы произошли на складе боеприпасов артиллерийской базы Вооруженных сил Иордании к востоку от города Эз-Зарка. Сейчас на месте идут работы по тушению пожара.

По данным иорданских СМИ, в результате взрыва два человека погибли, трое ранены.

Иорданские военные пока официально подтвердили только факт взрыва на складе боеприпасов.