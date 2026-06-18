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ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о том, что бойцы движения "Хезболла" атаковали реактивными снарядами израильские войска на юге Ливана, передает The Times of Israel.

Часть снарядов удалось перехватить, другие разорвались вблизи военнослужащих. В ЦАХАЛ отметили, что раненых после атак нет.

В свою очередь в "Хезболле" сообщили, что помешали наземному наступлению ЦАХАЛ на Кфар-Тебнит, расположенному к юго-востоку от города Эн-Набатия (административный центр одноименной провинции) на юге Ливана.

По данным "Аль-Джазиры", силы "Хезболлы" атаковали наступающие израильские танки и солдат при помощи артиллерии и БПЛА. В итоге Израиль, под прикрытием артиллерийского огня и дымовой завесы, направил вертолеты для эвакуации раненых, отметили в "Хезболле".

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму.

Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла Биньямин Нетаньяху
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