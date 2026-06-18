Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Сегодня американские войска сняли блокаду для всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов, в соответствии с указанием президента", - говорится в сообщении.

"Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты и из них. Все усилия США по обеспечению соблюдения военной блокады прекращены", - отметили в командовании.

При этом указывается, что "корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты (подписанного между Вашингтоном и Тегераном - ИФ) меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме".

Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже семь коммерческих судов.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании Ирана и США. Согласно тексту документа, Иран и США среди прочего прекращают боевые действия на всех фронтах и открывают Ормузский пролив для свободного транзита торговых судов.

Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Впоследствии блокаду иранских портов ввели США.