WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ранее в этом году устал от призывов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху интенсифицировать военные действия на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам высокопоставленного чиновника, в телефонных разговорах с Трампом израильский лидер, как правило, приводил аргументы для ведения более активных военных действий, Трамп устал от этого", - информирует издание.

"Биби говорил президенту, почему тот должен нанести тот или иной удар и почему израильская разведка знает, как и когда это сделать, а президент слушал. Разговоры, как правило, об одном и том же", - цитирует издание осведомленные источники.

Согласно источникам, в ряде бесед израильский премьер приводил американскому президенту причины, по которым не следует доверять Ирану. "Дональд, как ты собираешься проверят, выполняют ли они условия?" - цитируют источники вопрос Нетаньяху про ядерную программу Ирана во время одного из последних телефонных разговоров с Трампом.

Со своей стороны, американский президент, как отмечают источники, недоволен израильскими методами борьбы с ливанской группировкой "Хезболла". "Почему ты наносишь удары по зданиям? Перестань", - приводят источники слова Трампа в недавнем телефонном разговоре с Нетаньяху.

По данным источников, в другой телефонной беседе Трамп пожаловался Нетаньяху на то, что вызванный конфликтом с Ираном кризис может вернуть время Великой депрессии 1930-х гг.

По словам источников, Трамп сказал советникам, что с Нетаньяху невозможно договориться - он хочет "всех разбомбить".

Согласно источникам в администрации США, Трампа особенно разочаровал недавний инцидент с продолжением израильских ударов по Ливану, несмотря на режим прекращения огня.