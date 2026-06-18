Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

Проправительственная акция в Тегеране Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что ранее он предоставил разрешение президенту Ирана Масуду Пезешкиану на подписание меморандума о взаимопонимании с США.

"В принципе, у меня было другое мнение на этот счет. Но в связи с тем, что президент как председатель Высшего совета национальной безопасности и другие его члены дали обязательства защищать права иранского народа и Оси сопротивления и дали понять, что возьмут на себя ответственность, я предоставил разрешение", - говорится в заявлении Хаменеи, обнародованном агентством "Мехр".

Он подчеркнул, что будущие переговоры Ирана и США не означают, будто Тегеран примет точку зрения Вашингтона.