Главу спецназа МВД Грузии отстранили на фоне расследований акции 20-21 июня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Директор департамента по особым поручениям министерства внутренних дел Грузии Георгий Какичашвили в связи с расследованием событий 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси временно отстранен от должности, сообщает в среду вечером МВД Грузии.

По данным ведомства, Кикичашвили не освобожден с занимаемой должности, его полномочия приостановлены до завершения расследования.

В среду заместитель главы МВД Грузии Натия Мезвришвили заявила журналистам, что в интересах министерства, чтобы начатое Генпрокуратурой расследование фактов возможного превышения силы во время разгона акции протеста завершилось в кратчайшие сроки и общество получило бы объективные ответы на все вопросы.

При этом она все же отметила, что Генпрокуратуре предстоит проделать очень большую работу.

"Не знаю, возможно, буду субъективной в оценке, но это довольно тяжелое дело, достаточно объемные следственные мероприятия необходимо провести", - сказала Мезвришвили.

По ее мнению, в ходе расследования предстоит допросить сотни и тысячи людей, которые находились в тот момент на проспекте Руставели, изучить огромное количество записей с камер наблюдения.

"Естественно, что за 24 и 48 часов расследование не завершится", - заявила замглавы МВД.

В то же время, она вновь озвучила позицию МВД, что несмотря на возможные факты превышения силы, в целом, "операция была легитимной и пропорциональной".

По ее словам, полиция находилась в состоянии обороны, на полицейских нападали.