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Песков назвал фобиями заявления о вмешательстве РФ в выборы в США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фобиями утверждения о вмешательстве хакеров из РФ в американские выборы.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft пришла к выводу о том, что якобы хакеры из России, Ирана и Китая предпринимали активные попытки вмешаться в грядущие выборы в США.

"По итогам (президентской кампании 2016 года в США) мы не видели каких-либо вразумительных аргументов, обоснований, которые бы говорили, что какие-то организации, имеющие отношение к РФ, занимались киберпреступностью", - сказал Песков в пятницу, комментируя заявление Microsoft.

"Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации, были какие-то голословные утверждения, этакие фобии, что, когда происходит киберпреступление, то этим обязательно занимаются русские кибермонстры", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Если (заявление Microsoft) выдержано в том же духе, то это низкая квалификация. Если там содержится профессиональная аргументация, то, конечно, стоит к ней прислушаться", - подчеркнул он.

По словам Пескова, "разведка США неоднократно ошибалась, и это подтверждалось в ходе различных парламентских расследований, неоднократно она ошибалась, и это признано самими законодателями США на счет вмешательства РФ в выборы". "Потом были сделаны официальные заключения комиссии, что Россия не вмешивалась в выборы", - продолжил Песков, отметив, что к такого рода заявлениям нужно относиться "с большой долей толерантности".

Он заявил, что "Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, ни в чьи электоральные процессы". "И нам очень не нравится, когда другие пытаются вмешиваться в наши дела", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что веденные США санкции в отношении трех россиян за вмешательство в выборы основаны на голословных обвинениях.

"Под предлогом пресловутого вмешательства в выборный процесс под американские рестрикции подведены еще три гражданина Российской Федерации. Это решение не содержит ничего, кроме сигнала о намерении следовать ставшей обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях, которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

США Россия Дмитрий Песков

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