Песков исключил контакты Москвы с советом белорусской оппозиции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Официальные контакты Москвы с Координационным советом белорусской оппозиции невозможны, поскольку в Белоруссии эта организация признана неконституционной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решением Конституционного суда (Белоруссии) этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - сказал он.

"Еще раз повторяю, и об этом говорил президент, мы исходим из заявлений президента Белоруссии Лукашенко о том, что в ближайшее время, собственно, и начнется диалог с общественностью в плане обсуждения конституционной реформы. Вот это и будет диалог, диалог с теми, кто находится в рамках правового поля", - добавил пресс-секретарь.

Ранее покинувшая Белоруссию экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская заявляла, что с ней никто не пытался связаться от имени российского руководства.

Тихановская неожиданно уехала в Литву через несколько дней после выборов. Результаты подсчета голосов она не признала. В ее штабе ее отъезд назвали вынужденным. Для трансфера власти штаб предложил создать координационный совет оппозиции.

Президент Александр Лукашенко назвал эту организацию "черной сотней", обвинил их в желании захватить власть. По факту создания совета возбуждено уголовное дело. Членов совета и его президиума вызывают на допросы или вынуждают покинуть Белоруссию, несколько человек вышли из совета после возбуждения дела.

В августе Лукашенко заявил, что готов поделиться властью через реформу Конституции, а затем сказал, что готов и к общению со "вменяемой" оппозицией, в том числе в рамках дискуссии по конституционной реформе.

Тихановская высказала мнение, что обсуждение реформы Конституции предлагается, чтобы Лукашенко получил возможность отсрочить уход.

Президент Владимир Путин вскоре после выборов поздравил Лукашенко с переизбранием. После этого он напоминал, что в Москве считают президентские выборы в Белоруссии состоявшимися и легитимными, также он выразил готовность помочь руководству Белоруссии защитить суверенитет. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в Москве считают конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Белоруссии. В ближайшие дни ожидается встреча Путина и Лукашенко в Москве.