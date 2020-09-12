Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Совет белорусской оппозиции продолжит работать без президиума

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу после задержания или выдворения из Белоруссии почти всех членов его президиума, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе организации.

Состав президиума меняться не будет, сказали в совете. "Согласно изменениям в регламенте от 6 сентября, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в Совете принимаются основным составом Совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно. На вчерашней встрече это было подтверждено", - сказали в пресс-службе.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Ее сторонники 18 августа создали Координационный совет для обеспечения транзита власти. Официальный Минск считает этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. Так, во вторник на границе Белоруссии и Украины была задержана оппозиционерка Мария Колесникова. Ее соратники утверждают, что Колесникову власти хотели насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала паспорт. Позднее оппозиционерка была арестована по делу о призывах к захвату власти. Под стражу также взят член президиума Максим Знак.

Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский находятся под административным арестом, Лилия Власова стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов, а Павел Латушко покинул Белоруссию. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая тоже состоит в президиуме, сообщала о слежке и попытках неизвестных попасть к ней в квартиру.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Белоруссия

Новости по теме

Новости

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Ракета американской Astra рухнула после неудачного запуска

Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы

Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы

В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн

Посол РФ в США попросил не менять место заключения лётчика Ярошенко

Еще 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае

ЕС подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии

На Украине анонсировали встречу глав государств Нормандского формата

На Украине анонсировали встречу глав государств Нормандского формата
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');