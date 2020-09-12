Совет белорусской оппозиции продолжит работать без президиума

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу после задержания или выдворения из Белоруссии почти всех членов его президиума, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе организации.

Состав президиума меняться не будет, сказали в совете. "Согласно изменениям в регламенте от 6 сентября, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в Совете принимаются основным составом Совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно. На вчерашней встрече это было подтверждено", - сказали в пресс-службе.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Ее сторонники 18 августа создали Координационный совет для обеспечения транзита власти. Официальный Минск считает этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. Так, во вторник на границе Белоруссии и Украины была задержана оппозиционерка Мария Колесникова. Ее соратники утверждают, что Колесникову власти хотели насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала паспорт. Позднее оппозиционерка была арестована по делу о призывах к захвату власти. Под стражу также взят член президиума Максим Знак.

Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский находятся под административным арестом, Лилия Власова стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов, а Павел Латушко покинул Белоруссию. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая тоже состоит в президиуме, сообщала о слежке и попытках неизвестных попасть к ней в квартиру.