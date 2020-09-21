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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 21 сентября

Задержание отравительницы Трампа, смерть пожилой россиянки на турецком курорте, "Эмми"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США задержана подозреваемая в отправке Трампу посылки с ядом. Женщина пыталась въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк, при ней было оружие.

- Власти китайской провинции нашли коронавирус на упаковке кальмаров из РФ. Сейчас медики тестируют на вирус людей, прикасавшихся к этому грузу.

- Микроавтобус сбил насмерть пожилую россиянку на курорте в Турции. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.

- Глава Тувы выписался из больницы после повторного заражения коронавирусом.

- Прошла церемония награждения "Эмми". Приз в номинации "лучший драматический сериал" получили "Наследники", "лучшим комедийным сериалом" отметили "Шиттс Крик", а лучшим мини-сериалом стали "Хранители".

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