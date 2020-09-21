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"Наследники" получили премию "Эмми" как лучший драматический сериал

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - 72-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе.

Номинацию "лучший драматический сериал" получил "Наследники", сатирический сериал от HBO. "Лучшим актером драматического сериала" признали Джереми Стронга из "Наследников", "лучшей актрисой драматического сериала" стала Зендея за роль в "Эйфории".

Приз за "лучший комедийный сериал" получил "Шиттс Крик". Сериал отметили семью статуэтками - Юджин Леви и Кэтрин О'Хара стали "лучшими актерами комедийного сериала", Дэн Леви - "лучшим актером второго плана" и "лучшим сценаристом комедийного сериала", Энни Мерфи - "лучшей актрисой второго плана". Эндрю Чивидино получил статуэтку как "лучший режиссер комедийного сериала".

"Лучшим мини-сериалом" стали "Хранители". "Лучшая актриса мини-сериала" - Реджина Кинг за роль в "Хранителях". Всего сериал номинировали на 26 наград.

Также сериал "Хранители" получил четыре статуэтки за технические достижения: за операторскую работу, монтаж, сведение звука и костюмы), еще пятью отметили сериал "Мандалорец".

"Эмми" - главная награда в США в области телевидения.

США Эмми

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