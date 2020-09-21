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Предполагаемый отправитель посылки Трампу с ядом задержана в США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Женщина, подозреваемая в отправке посылки с ядовитым веществом рицин в Белый дом, арестована в США, сообщает телеканал CNN.

Как рассказал телеканалу представитель американских правоохранительных органов, женщина была арестована при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

По его словам, при ней было оружие.

Он уточнил, что подозреваемая арестована американскими властями и прокуроры Вашингтона готовятся предъявить ей обвинения.

Посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена ранее на этой неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.

США Дональд Трамп

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