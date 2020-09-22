Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 31 245 797+310 786

Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Электричество отключилось в городе под Иркутском из-за землетрясения. В Иркутской области произошли два подземных толчка. Люди не пострадали.

– Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным. Он не хотел бы подтверждения версии об отравлении Навального "новичком". Президент США сказал, что поговорит на эту тему "в другой раз".

– Руководителей религиозной общины Виссариона задержали под Красноярском. СКР расследует дело о воспрепятствовании работе журналистов. Среди задержанных руководитель Виссарион.

– Мантуров сказал, когда производство вакцины от COVID-19 выйдет на максимум. По плану до конца года нужно сделать 2-3 миллиона единиц вакцины. Россия не отказывается от поставок вакцины за границу.


– МЧС объявило, что пик паводка в Хабаровском крае прошел. Через несколько дней уровень воды опустится на 15-20 сантиметров. Скоро гребень паводка доберется до Комсомольска-на-Амуре.

Новости

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным

Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Помпео сообщил о работе над коалицией против "Северного потока 2"

Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках на 1 трлн евро

Лавров объяснил приостановку РФ и Турцией патрулирования трассы в Идлибе

Трамп подписал указ о санкциях против поставщиков оружия Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');