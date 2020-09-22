Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Электричество отключилось в городе под Иркутском из-за землетрясения. В Иркутской области произошли два подземных толчка. Люди не пострадали.

– Трамп отказался обсуждать виновного в ситуации с Навальным. Он не хотел бы подтверждения версии об отравлении Навального "новичком". Президент США сказал, что поговорит на эту тему "в другой раз".

– Руководителей религиозной общины Виссариона задержали под Красноярском. СКР расследует дело о воспрепятствовании работе журналистов. Среди задержанных руководитель Виссарион.

– Мантуров сказал, когда производство вакцины от COVID-19 выйдет на максимум. По плану до конца года нужно сделать 2-3 миллиона единиц вакцины. Россия не отказывается от поставок вакцины за границу.



– МЧС объявило, что пик паводка в Хабаровском крае прошел. Через несколько дней уровень воды опустится на 15-20 сантиметров. Скоро гребень паводка доберется до Комсомольска-на-Амуре.