МЧС объявило, что пик паводка в Хабаровском крае прошел

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Амур у Хабаровска остановил свой рост и начал снижение, паводок смещается вниз по течению, сообщило ГУ МЧС по Хабаровском краю.

В течение двух суток уровень воды должен упасть на 15-20 сантиметров.

По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 22 сентября Амур у Хабаровска находился на отметке 622 см. За сутки уровень снизился на 6 см.

Гребень паводка смещается вниз по течению, в ближайшие дни его прохождения ожидают в Комсомольске-на-Амуре.

"На реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре 26 сентября уровень воды ожидается 650-700 см. Отметка опасного явления - 650 см", - сообщает пресс-служба.

Накануне туда была направлена аэромобильная группа спасателей.

Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае оценен в 60 млн рублей. Из них более половины (34 млн рублей) приходится на Хабаровский район.

Одно из сел района - Корсаково-2 сильнее других пострадало от наводнения. Там затопило треть поселка - 29 жилых домов, 36 приусадебных и 199 дачных участков. Краевые власти намерены предметно рассмотреть вопрос переселения жителей с опасной территории. А также необходимости строительства дамбы - поселок попадает в зону паводка уже третий год подряд.

Как сообщалось, действия органов самоуправления Корсаковского поселения в период паводка проверяет прокуратура Хабаровского края.

В 10 районах региона, включая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре действует режим ЧС.