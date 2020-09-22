Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 935 011+250 010

МЧС объявило, что пик паводка в Хабаровском крае прошел

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Амур у Хабаровска остановил свой рост и начал снижение, паводок смещается вниз по течению, сообщило ГУ МЧС по Хабаровском краю.

В течение двух суток уровень воды должен упасть на 15-20 сантиметров.

По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 22 сентября Амур у Хабаровска находился на отметке 622 см. За сутки уровень снизился на 6 см.

Гребень паводка смещается вниз по течению, в ближайшие дни его прохождения ожидают в Комсомольске-на-Амуре.

"На реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре 26 сентября уровень воды ожидается 650-700 см. Отметка опасного явления - 650 см", - сообщает пресс-служба.

Накануне туда была направлена аэромобильная группа спасателей.

Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае оценен в 60 млн рублей. Из них более половины (34 млн рублей) приходится на Хабаровский район.

Одно из сел района - Корсаково-2 сильнее других пострадало от наводнения. Там затопило треть поселка - 29 жилых домов, 36 приусадебных и 199 дачных участков. Краевые власти намерены предметно рассмотреть вопрос переселения жителей с опасной территории. А также необходимости строительства дамбы - поселок попадает в зону паводка уже третий год подряд.

Как сообщалось, действия органов самоуправления Корсаковского поселения в период паводка проверяет прокуратура Хабаровского края.

В 10 районах региона, включая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре действует режим ЧС.

Хабаровский край Амур

Новости по теме

Новости

Мантуров сказал, когда производство вакцины от COVID-19 выйдет на максимум

Минздрав РФ разрешил исследования вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

Электричество отключилось в городе под Иркутском из-за землетрясения

"Газпром" газифицирует Хабаровский край и Якутию

Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью из-за дикого кабана

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Авария на ТЭЦ в Норильске

Руководство ТЭЦ в Норильске освободят из-под стражи

Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');