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Мантуров сказал, когда производство вакцины от COVID-19 выйдет на максимум

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании планируют с февраля 2021 года выйти на максимальную мощность по производству вакцины от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы рассчитываем, что в октябре будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины, до конца года - 2-3 млн единиц. На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года. На каждом из этих этапов после производства вакцина должна будет пройти необходимые исследования для выпуска в гражданский оборот", - сообщил глава Минпромторга.

Отвечая на вопрос издания, не считает ли он преждевременными заключенные договоренности по поставкам российской вакцины от COVID-19 в 30 стран, Мантуров уточнил, что поставки препарата в другие государства - "это в первую очередь организация за рубежом совместных производств на базе существующих предприятий".

"РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - ИФ) сегодня проводит работу со странами, с их системами здравоохранения на предмет коллаборации и возможности производства вакцины на местах с учетом формулы вакцины, которая разработана НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи. В первую очередь, когда мы говорим о больших объемах экспорта, работа предполагается именно в таком ключе", - подчеркнул министр.

По словам Мантурова, "поставки же небольших партий, которые исчисляются тысячами и даже сотнями тысяч доз, возможно осуществлять безболезненно для нашего рынка и потребителя".

В настоящее время в России зарегистрирована вакцина "Гам-Ковид-Вак", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ.

Планируется, что 30 сентября завершатся клинические испытания вакцины, разработанной новосибирским центром "Вектор", при этом в октябре могут быть поданы документы для ее регистрации, в ноябре - начато производство.

Денис Мантуров коронавирус COVID-19

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