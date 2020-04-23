Facebook будет указывать страну происхождения постов, связанных с выборами

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Компания Facebook объявила, что начнет указывать страну происхождения некоторых сообщений на платформах Facebook and Instagram, связанных с американскими выборами, в рамках борьбы с политической дезинформацией.

"Эти изменения - часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook and Instagram, предпринимаемые для того, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся", - написали в своем блоге менеджеры по продуктам Анита Джозеф и Джорджина Шиди-Коллиер.

Таким образом, учетная запись на любой платформе, ориентированная на американских избирателей, но находящаяся, например, в Бразилии, будет включать ярлык "базируется в Бразилии".

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о записи, пользователю будет достаточно провести пальцем вверх.

Facebook стал активно бороться с пропагандой в своих социальных сетях после обвинений в США в том, что компания позволила использовать свою платформу "российским троллям" для вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Facebook и принадлежащая ей Instagram ранее удаляли "фейковые аккаунты", связанные не только с Россией, но и, например, с Ираном и Македонией.