Минторг США отложил блокировку TikTok

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США отложило вступление в силу мер, запрещающих американским компаниям предоставлять китайской соцсети TikTok услуги хостинга и доставки контента.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от TikTok. Согласно указу, "распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

В конце сентября министерство торговли страны опубликовало список операций, которые подпадали под запрет в связи с принятием президентского указа. Запрет большинства операций должен был вступить в силу 12 ноября и фактически означал бы блокировку TikTok в США.

Минторг в своем решении относительно отсрочки вступления этих мер в силу ссылается на постановление окружного суда Филадельфии, который в конце октября ввел временный запрет на их применение. Судья Венди Битлстоун тогда отметила, что указ правительства "представляет угрозу для полноценного обмена информационными материалами" и администрация, вероятно, превысила свои полномочия в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), пишет The Wall Street Journal. Правительство США в четверг подало апелляционную жалобу на это судебное решение.

В Минторге отметили, что запрет на операции с TikTok не вступит в силу, пока не будут приняты новые решения суда по этому делу.

Китайская ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok, также оспаривает решение властей США, требующих от нее продать американские операции соцсети. Как сообщалось, 14 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна была быть завершена до 12 ноября.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию – TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance – 80%. При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США.

Сделка была предварительно поддержана Трампом, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.

Как отмечает CNBC, решение Минторга не касается мандата Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) относительно продажи американских активов TikTok.