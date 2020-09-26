Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Ситуация на месте крушения Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области Украины Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что поиски трех человек на месте катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области продолжаются.

В свою очередь журналист телеканала "Украина 24" во время прямого включения с места катастрофы заявил, что поисковая операция прекращена, тела трех человек обнаружены. Подтверждения этой информации нет.

Вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку возле города Чугуева разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. По состоянию на утро субботы найдены тела 22 человек. При этом в офисе генпрокурора Украины сообщали о гибели 25 из 27 человек, находившихся в самолете. Двое выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. На борту, помимо экипажа, были курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Для выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы создана государственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

Суббота в Харьковской области объявлена днем траура.