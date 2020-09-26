В Харьковской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Суббота, 26 сентября, объявлена в Харьковской области Украины днем траура по погибшим в результате падения самолета Ан-26 под Чугуевом. Соответствующее распоряжение подписал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

В день траура на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений. Руководителям всех организаций, в том числе частных, рекомендовано отменить развлекательные и спортивные мероприятия, а теле- и радиокомпаниям - внести изменения в программу передач.

Соболезнования в связи авиакатастрофой выразили президент Украины Владимир Зеленский, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, начальник российской Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гарина генерал-полковник Геннадий Зибров и другие.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру (иностранных дел) Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", - написал Боррель в твиттере.

"Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом. От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших <...> Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - заявил в пятницу вечером Зибров.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом

В пятницу около 20:50 по местному времени вблизи города Чугуев при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. В результате крушения 25 человек погибли. Двое выжили, они госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии. Всего на борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба.

По предварительной информации, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе одного из двигателей.

Для расследования обстоятельств падения самолета создана госкомиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.