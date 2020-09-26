Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

В Харьковской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Суббота, 26 сентября, объявлена в Харьковской области Украины днем траура по погибшим в результате падения самолета Ан-26 под Чугуевом. Соответствующее распоряжение подписал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

В миреЧисло погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человекЧитать подробнее

В день траура на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений. Руководителям всех организаций, в том числе частных, рекомендовано отменить развлекательные и спортивные мероприятия, а теле- и радиокомпаниям - внести изменения в программу передач.

Соболезнования в связи авиакатастрофой выразили президент Украины Владимир Зеленский, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, начальник российской Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гарина генерал-полковник Геннадий Зибров и другие.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру (иностранных дел) Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", - написал Боррель в твиттере.

"Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом. От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших <...> Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - заявил в пятницу вечером Зибров.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом

В пятницу около 20:50 по местному времени вблизи города Чугуев при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. В результате крушения 25 человек погибли. Двое выжили, они госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии. Всего на борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба.

По предварительной информации, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе одного из двигателей.

Для расследования обстоятельств падения самолета создана госкомиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.

Украина Харьковская область Чугуев

Новости по теме

Новости

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

В Армении арестован один из лидеров оппозиции Гагик Царукян

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

МВД Украины сообщило о гибели 20 человек в авиакатастрофе под Чугуевом

Военный Ан-26 разбился под Харьковом

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

Власти Белоруссии подали иск о лишении tut.by статуса СМИ

Власти Белоруссии подали иск о лишении tut.by статуса СМИ
Пандемия коронавируса

ВОЗ допустила удвоение смертности от COVID-19 до старта вакцинации

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');