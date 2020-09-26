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В Ливане провалились попытки сформировать новое правительство

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мустафа Адиб, которому почти месяц назад было поручено сформировать новое правительство Ливана, в субботу объявил об отказе от продолжения этой работы, сообщают арабские СМИ.

По его словам, такое решение он принял ввиду неспособности найти выход из политического тупика, образовавшегося при формировании нового кабинета.

Адиб уже провел встречу с президентом страны Мишелем Ауном. Он попросил у главы государства прощения за то, что не смог сформировать правительство, и пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.

Как сообщалось, 10 августа об уходе правительства в отставку объявил прежний премьер Ливана Хасан Диаб. Это произошло на фоне протестов в Бейруте, в ходе которых звучали призывы к правительству уйти в отставку, поскольку, по мнению участников акций, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие в начале августа в порту Бейрута.

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Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще шесть тысяч человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Взрывы в порту Бейрута

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Хроника 04 августа – 26 сентября 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан

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