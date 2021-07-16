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США призвали Ливан начать подготовку к парламентским выборам 2022 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - США настаивают на парламентских выборах в Ливане в 2022 году и разочарованы отставкой Саада Харири, отказавшегося сформировать правительство страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодняшнее объявление о том, что Саад Харири уходит с поста назначенного премьер-министра, является еще одним разочаровывающим событием для ливанского народа", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном Госдепартаментом.

По его словам, сейчас важно, чтобы было сформировано правительство "способное осуществлять приоритетные реформы".

"Правительство также должно начать подготовку к парламентским выборам 2022 года, которые должны состояться вовремя и проводиться свободным и справедливым образом", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что политики Ливана "впустую растратили последние девять месяцев".

"Лидеры в Бейруте должны срочно отложить в сторону партийные разногласия и сформировать правительство, которое будет служить ливанскому народу. Это то, в чем отчаянно нуждается народ Ливана", - заключил Блинкен.

Ливанский суннитский политик Саад Харири в четверг объявил, что не смог выполнить поручение о формировании правительства своей страны.

"Ясно, что между мной и господином президентом не будет согласия. Поэтому я прекращаю работу над формированием правительства", - сказал он журналистам после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном.

В среду Харири передал на рассмотрение Ауна свои предложения по составу кабинета министров.

Политический кризис в Ливане начался после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Трагедия унесла жизни более 200 человек. После этого страну захлестнули акции протеста, и правительство Ливана было вынуждено уйти в отставку.

Менее чем через год в Ливане должны состояться парламентские выборы.

США Ливан

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