Союз армян России заявил о 20 тыс. добровольцев из РФ, готовых воевать в Карабахе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч этнических армян из России готовы добровольцами участвовать в боевых действиях в Нагорном Карабахе, но пока такой необходимости нет, заявил лидер Союза армян России Ара Абрамян.

"На сегодняшний день десятки тысяч людей, армян – и граждан России, и не граждан, обращаются к нам с просьбой помочь в отправке их в Нагорный Карабах для защиты от азербайджанской агрессии. На сегодня уже есть данные об около двадцати тысячах таких добровольцев. Но мы им говорим: пока нет такой необходимости", - сказал Абрамян "Интерфаксу".

Вместе с тем, он отметил: "Сейчас не 2016 год. Против маленькой Армении, Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) воюют Турция и Азербайджан, 80-миллионная Турция помогает Азербайджану новейшей техникой и оказывает всяческую другую помощь".

В 2016 году ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. Конфликтующие стороны заявляли о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях. 5 апреля в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

"Я им говорю: пока Армения и Арцах не нуждаются в помощи. Но, если это будет продолжаться, то я сам поеду туда воевать и всех других буду призывать к этому", - заявил Абрамян.

"Но в данный момент Армения и Арцах в этом не нуждаются", - добавил лидер Союза.

Тем не менее, по его словам, всем желающим выехать на малую родину предлагается оставить свои контакты, данные о годности к военной службе.

Как сказал Абрамян, обращения и звонки с просьбой записать в добровольцы поступают со всех регионов РФ и других стран.

"Я повторяю, Армения пока не нуждается в добровольцах. Там есть все необходимые резервы, силы и средства для того, чтобы отразить нападение со стороны Азербайджана", - отметил лидер Союза армян.

Он сообщил также, что от членов диаспоры поступают предложения о материальной помощи.

"Мы не имеем права организовывать сбор средств, но мы говорим, что есть специальные счета, открытые для помощи Армении и Арцаху, и, если у кого-то есть желание помочь деньгами или еще как-то, можно переводить деньги на эти счета, все данные имеются", - добавил Абрамян.

Новый виток карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.