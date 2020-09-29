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Белорусская оппозиция попала в число номинантов на премию Сахарова

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Из выдвинутых в 2020 году кандидатов на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" самую мощную поддержку в Европарламенте предварительно получает демократическая оппозиция Белоруссии.

За нее выступают крупнейшие европарламентские фракции - Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу", следует из официальной презентации номинантов на совместном заседании в понедельник Комитета Европарламента по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека.

Под демократической оппозицией Белоруссии в Европарламенте подразумевают инициаторов Координационного совета оппозиции - бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало. В число номинантов вошли также оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Среди выдвинутых номинантов на премию за 2020 год - архиепископ Мосула Наджиб Мусса Михаэль, помогавший спасать христиан от "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации) и сохранивший тысячи исторических манускриптов и документов восточной христианской культуры. Выдвинуты также защитники экологии из Гондураса и группа активистов сообщества ЛГБТ из Польши.

Теперь Комитет Европарламента по иностранным делам и развитию должен выбрать трех финалистов из числа выдвинутых номинантов. Затем конференция в составе председателя Европарламента и председателей политических фракций изберет лауреата премии за 2020 год.

Конференция председателей соберется 22 октября. Ожидается, что премия будет вручена 16 декабря в Страсбурге.

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" ежегодно присуждается лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

В прошлом году Сахаровской премии Европарламента был удостоен уйгурский экономист Ильхам Тохти, борющийся за права уйгуров в Китае. В 2019 году в первоначальный список номинантов премии попал и российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Премия Сахарова Европарламент Белоруссия Светлана Тихановская Светлана Алексиевич Мария Колесникова

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