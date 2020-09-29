Азербайджан заявил, что удерживает все занятые в ходе боев территории

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные удерживают все территории, взятые под контроль в ходе в боев на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского Минобороны Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона продолжает распространять дезинформацию о том, что ей якобы удалось вернуть ранее утраченные территории. Хочу заявить, что все территории, освобожденные в ходе боев от армянской оккупации, удерживаются и контролируются азербайджанскими военными", - сказал Даргяхлы "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, сейчас азербайджанская армия продолжает операцию на линии фронта с целью сломить сопротивление противника.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью. "На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники", - написала Степанян в фейсбуке.

При этом представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил в фейсбуке, что ВС Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".