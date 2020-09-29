Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 33 353 615+273 851

Азербайджан заявил, что удерживает все занятые в ходе боев территории

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные удерживают все территории, взятые под контроль в ходе в боев на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского Минобороны Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона продолжает распространять дезинформацию о том, что ей якобы удалось вернуть ранее утраченные территории. Хочу заявить, что все территории, освобожденные в ходе боев от армянской оккупации, удерживаются и контролируются азербайджанскими военными", - сказал Даргяхлы "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, сейчас азербайджанская армия продолжает операцию на линии фронта с целью сломить сопротивление противника.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью. "На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники", - написала Степанян в фейсбуке.

При этом представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил в фейсбуке, что ВС Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".

Азербайджан Нагорный Карабах Армения

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил о подготовке Азербайджаном агрессии против Армении

Тихановская обсудит с Макроном проведение новых выборов в Белоруссии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Один человек погиб и трое ранены в ходе удара Азербайджана по Гадруту

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в артобстреле своего приграничного района

Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Пандемия коронавируса

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

СБ ООН проведет закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе

Белорусская оппозиция попала в число номинантов на премию Сахарова

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом самолете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');