Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи

Военная операция Азербайджана в Карабахе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило о применении Вооруженными силами Азербайджана тяжелых огнеметных систем "ТОС-1А", систем "Смерч" и другого вооружения большого калибра.

"Применение такого рода вооружения меняет логику и объем боевых действий, повышая его на новый уровень. В связи с этим министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения, способное уничтожить личный состав, передвижное и стационарное имущество на больших площадях", - сообщила местным СМИ пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.