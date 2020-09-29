Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:56Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи
Военная операция Азербайджана в Карабахе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило о применении Вооруженными силами Азербайджана тяжелых огнеметных систем "ТОС-1А", систем "Смерч" и другого вооружения большого калибра.

"Применение такого рода вооружения меняет логику и объем боевых действий, повышая его на новый уровень. В связи с этим министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения, способное уничтожить личный состав, передвижное и стационарное имущество на больших площадях", - сообщила местным СМИ пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Варденис в Армении

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил о подготовке Азербайджаном агрессии против Армении

Тихановская обсудит с Макроном проведение новых выборов в Белоруссии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Один человек погиб и трое ранены в ходе удара Азербайджана по Гадруту

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в артобстреле своего приграничного района

Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Пандемия коронавируса

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

СБ ООН проведет закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе

Белорусская оппозиция попала в число номинантов на премию Сахарова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');