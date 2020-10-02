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СМИ сообщили о согласовании странами ЕС санкций против Белоруссии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе согласовании вопрос о введении санкций против Белоруссии, сообщают европейские СМИ со ссылкой на диписточники.

Подробной информации об этих мерах пока не поступало. Ожидается, что о санкциях расскажут руководители ЕС на пресс-конференции позже ночью.

В Белоруссии второй месяц продолжаются протесты против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Лукашенко. Однако оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными.

На прошлой неделе в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей. Вскоре после церемонии несколько стран заявили, что не признают Лукашенко законным президентом Белоруссии.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора, и еще шести высокопоставленных представителей белорусских властей.

Страны ЕС ранее в сентябре не смогли согласовать санкции против Белоруссии.

ЕС Белоруссия

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