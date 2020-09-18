Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции результаты анализов Навального

Ответы на запросы, направленные в ФРГ, пока не поступали

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила запросы о правовой помощи во Францию и Швецию, в которых попросила предоставить материалы токсикологических исследований биоматериалов оппозиционера Алексея Навального.

"На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи", - сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов.

Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи – первый и второй – до настоящего времени не исполнены, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты анализов Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.