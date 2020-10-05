Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:56Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Природные пожары в Новой Зеландии уничтожили десятки домов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков домовладений сгорело в природных пожарах на новозеландском Южном острове, сообщает в понедельник Радио Новой Зеландии.

Пожар начался накануне, 4 октября, в горах и распространился из-за сильных ветров, вынудив жителей ряда населенных пунктов покинуть дома. "Мы считаем, что большинство из 60-70 домов уничтожены", - сообщил в эфире радиостанции глава округа Ваитаки Гари Кирчер.

По данным пожарной службы Новой Зеландии, ветер сильно осложняет тушение пожаров, которые к настоящему моменту уничтожили 4,6 тыс. га территории. В тушении задействованы восемь пожарных расчетов и 11 вертолетов. О пострадавших не сообщается.

Метеорологи, между тем, информируют, что в ближайшие сутки в регионе может пойти небольшой дождь, благодаря которому, может быть, станет возможно сдержать огонь к вечеру вторника, 6 октября.

Новая Зеландия

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщили о новом обстреле тяжелыми снарядами

Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты

Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Трамп ненадолго покинул госпиталь, чтобы поблагодарить сторонников

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение

Алиев заявил, что у карабахского конфликта есть военное решение

Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев вновь заявил о переходе Джабраила под контроль Азербайджана

Умершие знаменитости

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');