Азербайджан заявил о новых обстрелах населенных пунктов армянскими военными

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Населенные пункты в Бардинском и Агдамском районах Азербайджана вновь подверглись обстрелу с армянской стороны, сообщает в пятницу Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что сейчас обстрел продолжается. Кроме этого, армянские военные обстреливают город Мингечевир и Агджабединский район, говорится в сообщении.

Вместе с тем в министерстве заявили, что азербайджанская военная операция в Нагорном Карабахе продолжается.