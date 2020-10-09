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Азербайджан заявил о новых обстрелах населенных пунктов армянскими военными

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Населенные пункты в Бардинском и Агдамском районах Азербайджана вновь подверглись обстрелу с армянской стороны, сообщает в пятницу Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что сейчас обстрел продолжается. Кроме этого, армянские военные обстреливают город Мингечевир и Агджабединский район, говорится в сообщении.

Вместе с тем в министерстве заявили, что азербайджанская военная операция в Нагорном Карабахе продолжается.

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