Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

В Бишкеке обстреляли машины еще двух оппозиционеров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сразу на трех оппозиционных политиков совершено покушение во время митинга в центре Бишкека в пятницу. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов.

"Сегодня на площади "Ала-Тоо" было совершено покушение на Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. Их автомашины были целенаправленно обстреляны неизвестными людьми", - говорится в заявлении Ниязова, распространенном пресс-службой Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) в пятницу.

Ниязов заявил, что накануне поступила информация о том, что готовится покушение на Атамбаева со стороны спецслужб.

По его словам, во время мирного митинга прогрессивных партий на площадь "Ала-Тоо" прибыла агрессивная толпа людей со стороны "старой площади", называвших себя сторонниками Садыра Жапарова и стали закидывать трибуну камнями и бутылками.

"Прибывшие люди стали разбивать автомобили и открыли стрельбу. Стреляли в Атамбаева и двух бывших премьер-министров Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. На нескольких автомашинах, в том числе Мерседесе, в котором ехал экс-президент Атамбаев остались следы от пуль", - пояснил Ниязов.

Ранее сообщалось, что неизвестный в пятницу во время митинга в центре Бишкека несколько раз выстрелил в машину Атамбаева. Сторонники экс-президента опубликовали видео, на котором Атамабаев говорит, что его автомобиль обстрелян боевыми пулями.

Кроме того, кандидат на пост вице-премьер-министра Киргизии Тилек Токтогазиев неоднократно заявлял, что на него также готовится покушение. По словам депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой, он находится в больнице без сознания.

В настоящее время в Бишкеке и Оше проходят митинги киргизской оппозиции и сторонников действующей власти.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека до 21 октября режим чрезвычайного положения.

Столкновения в Бишкеке

12
Киргизия Бишкек Алмазбек Атамбаев Омурбек Бабанов Сапар Исаков

Новости по теме

Новости

ВТО впервые возглавит женщина

ВТО впервые возглавит женщина
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

Атамбаев обвинил спецслужбы Киргизии в подготовке покушения на него

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

Лукашенко поставил себе в заслугу спасение жизни Тихановской

Протесты в Бишкеке

В Бишкеке участники разных митингов устроили потасовку

Протесты в Бишкеке

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября
Пандемия коронавируса

В ФРГ выявили рекордный с апреля суточный прирост случаев COVID-19

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');