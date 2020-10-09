В Бишкеке обстреляли машины еще двух оппозиционеров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сразу на трех оппозиционных политиков совершено покушение во время митинга в центре Бишкека в пятницу. Об этом сообщил бывший советник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов.

"Сегодня на площади "Ала-Тоо" было совершено покушение на Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. Их автомашины были целенаправленно обстреляны неизвестными людьми", - говорится в заявлении Ниязова, распространенном пресс-службой Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) в пятницу.

Ниязов заявил, что накануне поступила информация о том, что готовится покушение на Атамбаева со стороны спецслужб.

По его словам, во время мирного митинга прогрессивных партий на площадь "Ала-Тоо" прибыла агрессивная толпа людей со стороны "старой площади", называвших себя сторонниками Садыра Жапарова и стали закидывать трибуну камнями и бутылками.

"Прибывшие люди стали разбивать автомобили и открыли стрельбу. Стреляли в Атамбаева и двух бывших премьер-министров Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. На нескольких автомашинах, в том числе Мерседесе, в котором ехал экс-президент Атамбаев остались следы от пуль", - пояснил Ниязов.

Ранее сообщалось, что неизвестный в пятницу во время митинга в центре Бишкека несколько раз выстрелил в машину Атамбаева. Сторонники экс-президента опубликовали видео, на котором Атамабаев говорит, что его автомобиль обстрелян боевыми пулями.

Кроме того, кандидат на пост вице-премьер-министра Киргизии Тилек Токтогазиев неоднократно заявлял, что на него также готовится покушение. По словам депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой, он находится в больнице без сознания.

В настоящее время в Бишкеке и Оше проходят митинги киргизской оппозиции и сторонников действующей власти.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека до 21 октября режим чрезвычайного положения.