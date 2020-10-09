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МВД Киргизии введет комендантский час в Бишкеке с субботы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В МВД Киргизии сообщили, что режим чрезвычайного положения в Бишкеке будет введен с 10 октября, а не с вечера 9 октября, как говорится в указе президента Сооронбая Жээнбекова.

Протесты в Бишкеке

Президент своим указом ввел ЧП в столице с 8 часов вечера 9 октября и до 21 октября. Он также потребовал ввести в город войска и военную технику и назначил комендантом заместителя министра внутренних дел Алмазбева Орозалиева.

В МВД после этого сообщили, что ЧП введут в столице "с 10 октября в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка". По данным ведомства, комендант еще не принял решение о введении комендантского часа или о запрете на въезд в Бишкек.

По закону, парламент в течение трех дней должен принять постановление об утверждении указа. Бывший премьер и экс-депутат Феликс Кулов объяснил, что если Жогорку Кенеш этого не сделает, указ вступит в силу автоматически.

В пятницу в Бишкеке продолжались митинги сторонников различных оппозиционных сил. В частности, на площади Ала-Тоо, куда вместе пришли сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева и его партии и экс-премьера Омурбека Бабанова и его партии, началась потасовка с сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова. В суматохе кто-то несколько раз выстрелил по автомобилю, в котором Атамбаев уезжал с площади.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 09 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
МВД Киргизия Бишкек Сооронбай Жээнбеков. Феликс Кулов Алмазбек Атамбаев

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