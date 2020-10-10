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В Бишкеке оценили ущерб от беспорядков в городе в $213 тыс.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Бишкека предварительно оценила ущерб, нанесенный городу в ходе акций протеста и митингов с 5 октября, в $213 тыс. (17 млн сомов), сообщает в субботу пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что подсчеты продолжаются.

Протесты в Бишкеке

По данным городских властей, во время беспорядков повреждены семь специальных автомашин скорой медицинской помощи, разбито 12 автобусов, 16 служебных патрульных машин.

Как рассказали в пресс-службе, в самом же здании мэрии "было преднамеренно испорчено дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения". По ее данным, городские службы занимаются восстановлением городского хозяйства.

С 5 октября в Бишкеке проходят митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.

В минувшую пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. По информации МВД, он действует с 10 октября.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия, которая ранее признала недействительными результаты выборов, заявила, что новая дата парламентских выборов в Киргизии будет объявлена до 6 ноября.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 10 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Бишкек

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