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Очевидцы сообщили о звуке взрыва в центре Минска

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Минске возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей рядом со стелой "Минск город-герой" раздался звук, похожий на взрыв, сообщают агентству "Интерфакс" очевидцы в воскресенье.

По их данным, следом возникло сильное задымление.

Комментариев силовых структур пока не поступало.

Ранее в воскресенье сообщалось, что милиция использует спецсредства, включая водометы и светошумовые гранаты, для разгона протестующих. В центре Минска произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщали в незарегистрированном правозащитном центре "Весна", по всей стране задержаны около 80 человек. Очевидцы насчитали более ста задержанных только в Минске. В милиции точное число задержанных не уточняли, сообщил, что речь идет о нескольких десятках человек.

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