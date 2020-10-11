Очевидцы сообщили о звуке взрыва в центре Минска

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Минске возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей рядом со стелой "Минск город-герой" раздался звук, похожий на взрыв, сообщают агентству "Интерфакс" очевидцы в воскресенье.

По их данным, следом возникло сильное задымление.

Минск. Примерно в 16:25 у стелы наши читатели слышали сильный взрыв и начали присылать видео с облаком дыма.



Как сообщают наши коллеги, на Победителей остался, предположительно, неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детонировали его. pic.twitter.com/SKGBgU4hS5 — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Комментариев силовых структур пока не поступало.

Ранее в воскресенье сообщалось, что милиция использует спецсредства, включая водометы и светошумовые гранаты, для разгона протестующих. В центре Минска произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщали в незарегистрированном правозащитном центре "Весна", по всей стране задержаны около 80 человек. Очевидцы насчитали более ста задержанных только в Минске. В милиции точное число задержанных не уточняли, сообщил, что речь идет о нескольких десятках человек.