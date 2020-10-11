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В Минске задержаны несколько десятков человек

Првозащитники насчитали 80 задержанных в целом по стране, очевидцы в Минске - более ста

В Минске задержаны несколько десятков человек
Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Минске на несанкционированных акциях протеста в воскресенье задержаны несколько десятков человек, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства", - сказала Ганусевич.

Между тем, согласно данным не зарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", в целом по стране задержано уже около 80 человек, большинство из них - в Минске. Значительную группу составляют представители СМИ.

В свою очередь очевидцы в Минске сообщают, что число задержанных превысило 100 человек, сотрудники правоохранительных органов вновь применяют водометы для разгона протестующих. По их данным, задержания проходят по всему центру Минска, в том числе в районе проспекта Победителей, Немиги, Романовской слободы, на пересечении проспекта Машеров и Кальварийской, а также в историческом центре рядом с Троицким предместьем.

Задержания проводятся с применением спецсредств, водометов, светошумовых гранат, резиновых дубинок и металлических щитов. В частности, водометы вновь применяются для разгона протестующих в районе метро "Пушкинская".

Тем временем сотрудники правоохранительных органов усиливают группировку в центре Минска. На помощь сотрудникам правоохранительных органов по проспекту Машерова движутся несколько десятков грузовиков с ОМОН.

Очевидцы также сообщают, что в воскресенье на несанкционированный протест в Минске вышло значительно меньше людей, чем прежде. По центральным улицам движутся несколько колонн протестующих. Однако общее число участников акции не превышает нескольких десятков тысяч человек, в то время как неделей ранее на улицы белорусской столицы вышло более 100 тысяч протестующих.

Белоруссия Минск

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