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МВД Белоруссии сообщило о 713 задержанных в воскресенье

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В минувшее воскресенье в Белоруссии на протестных акциях были задержаны 713 человек, 570 из них вменили административные нарушения, и их оставят под стражей до суда. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

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Численность протестных акций ведомство оценило в 11 тыс. человек, всего по стране таких акций было 25.

"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.)", - утверждают в министерстве.

В МВД назвали примеры блокировки протестующими движения транспорта, а также обвинили их в повреждении улично-дорожной инфраструктуры, строительстве баррикад, использовании заранее приготовленных бит, камней и ослепляющих устройств. "В районе стелы "Минск – город герой" активное противостояние оказала отдельная группа женщин", - говорится в пресс-релизе.

В МВД также признали применение спецсредств и спецтехники "для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров".

Правозащитный центр "Весна" ранее в понедельник назвал поименно почти 600 задержанных в разных городах, в том числе Минске, Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске. Правозащитники отметили, что среди задержанных были около 40 журналистов.

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Наиболее массовые мероприятия собираются по воскресеньям. 10 октября, в субботу, накануне митингов президент Александр Лукашенко встретился в СИЗО с представителями оппозиции, арестованными как до, так и после президентских выборов.

11 октября действия силовиков против протестующих были более жесткими, чем обычно, милиция использовала свето-шумовые гранаты и водометы.

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Минск МВД Белоруссия Весна Александр Лукашенко

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