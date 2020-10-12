Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:33Заразились
на 11.10В России 1 298 718+13 634В мире 37 408 593+228 285

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

Итоги воскресных акций в Белоруссии, ядерная сделка США, ничья с Турцией в Лиге наций УЕФА

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения. Директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политолога Юрия Воскресенского отпустили домой.

- Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстрантами в Минске. По сообщениям, в разных районах протестующие перекрывали дороги, пытались строить баррикады, происходили столкновения с силовиками. Правозащитники насчитали свыше 400 задержанных на дневных акциях по стране.

- Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами. По данным издания, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, которое заслужило одобрение российской стороны. По его словам, оно будет завершено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

- Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций УЕФА. Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

- На Кутузовском проспекте в Москве BMW столкнулась с автомобилем "скорой помощи". Водитель BMW погиб. Позже стало известно, что пострадали трое.

Новости

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

В ГУВД Бишкека заявили, что ночь прошла спокойно

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами

Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстрантами в Минске

Воскресный Минск: водометы вместо диалога

Воскресный Минск: водометы вместо диалога

В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана

После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване обвинили Баку в нарушении договоренностей по Карабаху

Правозащитники сообщили о более чем 250 задержанных в Белоруссии

Трамп заявил, что чувствует себя фантастически после COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');