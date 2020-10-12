Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

Итоги воскресных акций в Белоруссии, ядерная сделка США, ничья с Турцией в Лиге наций УЕФА

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения. Директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политолога Юрия Воскресенского отпустили домой.

- Очевидцы сообщили о локальных столкновениях силовиков с демонстрантами в Минске. По сообщениям, в разных районах протестующие перекрывали дороги, пытались строить баррикады, происходили столкновения с силовиками. Правозащитники насчитали свыше 400 задержанных на дневных акциях по стране.

- Axios узнал о планах Трампа по ядерной сделке с РФ перед выборами. По данным издания, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, которое заслужило одобрение российской стороны. По его словам, оно будет завершено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

- Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций УЕФА. Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

- На Кутузовском проспекте в Москве BMW столкнулась с автомобилем "скорой помощи". Водитель BMW погиб. Позже стало известно, что пострадали трое.