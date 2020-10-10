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Парламент Киргизии не стал рассматривать вопрос о введении режима ЧП

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии не стал рассматривать на заседании в субботу вопрос об утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщили в его аппарате.

"Вопрос о постановлении, утверждающего указ президента Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября чрезвычайного положения не включен в повестку дня", - сообщил "Интерфаксу" представитель аппарата парламента.

Собеседник агентства уточнил, что "заседание закончилось утверждением премьера, когда депутаты соберутся снова - пока не ясно".

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Вместе с тем ранее сообщалось, что депутаты должны в течение трех дней своим постановлением утвердить указ президента о введении ЧП в Бишкеке, подписанного в минувшую пятницу.

Если парламент не примет соответствующего постановления, то данный указ главы государства будет действовать автоматически до 21 октября.

Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке в целях стабилизации ситуации в столице, где с 5 октября практически в круглосуточном режиме проходят акции протеста политических партий, недовольных итогами состоявшихся 4 октября парламентских выборов.

В город стянуты войска и военная техника, комендант Бишкека ввел в столице комендантский час с 21:00 до 5:00.

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