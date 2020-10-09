Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

Воинские подразделения и техника будут введены в Бишкек

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Воинские подразделения и военная техника вводятся в столицу Киргизии в рамках введения режима чрезвычайного положения, который начинает действовать в Бишкеке с 20:00 пятницы, в городе будут организованы армейские блокпосты, говорится в указе президента страны Сооронбая Жээнбекова.

"Генеральному штабу Вооруженных сил ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения", - говорится в указе о ЧП, распространенном в пятницу пресс-службой президента.

Кроме того, комендатуре Бишкека предоставлено право запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также вводить контроль над средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение.

Также на территории Бишкека могут быть введены особые правила пользования связью, ограничено движение транспортных средств.

В указе главы государства говорится, что решение о введении ЧП принято "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка на территории города".

Ранее в пятницу стало известно, что Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима ЧП до 21 октября.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября. Он начался с протестов против итогов выборов в парламент Киргизии 4 октября, согласно которым депутатские мандаты получали только четыре партии из 16 участвовавших в избирательной кампании. 6 октября результаты выборов были признаны недействительными. Ранее в пятницу Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. В стране проходят новые митинги как сторонников, так и противников действующей власти.

Хроника 05 – 09 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Сооронбай Жээнбеков Киргизия Бишкек

Новости по теме

Новости
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке участники разных митингов устроили потасовку

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября

В Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября
Пандемия коронавируса

В ФРГ выявили рекордный с апреля суточный прирост случаев COVID-19

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время
Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Потери сил непризнанной НКР выросли до 376 человек убитыми

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Президент Киргизии согласен на отставку из-за чувства, что его время ушло

Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции

Источник сообщил, что у силовиков в России нет претензий к белорусской оппозиции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');