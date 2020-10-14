МИД отверг мнение о возможности военного решения конфликта в Карабахе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Москве не разделяют позицию Турции и Азербайджана о том, что в Нагорном Карабахе возможно военное решение, заявил в интервью российским радиостанциям министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Анкара "подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные".

Министр напомнил, что в последнее время не раз общался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и добавил, что контакты с Анкарой поддерживаются на различных уровнях.

"Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, это - партнер. Очень тесный партнер. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер", - отметил глава МИД.

"Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы", - подчеркнул Лавров.

Ключом к устойчивому перемирию он считает немедленные переговоры по линии военных и согласование механизма прекращения огня. Он также допустил, что обеспечивать контроль за соблюдением перемирия могли бы российские военные наблюдатели, однако добавил, что решать вопрос об их приглашении должны стороны конфликта.