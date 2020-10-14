Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Азербайджан пригрозил разорвать отношения со странами, которые признают Карабах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Территориальную целостность Азербайджана признаёт весь мир, и Баку разорвет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Усилия Армении, предпринимаемые в настоящее время (по признанию независимости Нагорного Карабаха - ИФ) неуместны и вредны для них самих. Ни одна страна не признает независимость Карабаха, который является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk. Он отметил, что территориальную целостность Азербайджана признаёт весь мир, в том числе и страны Минской Группы ОБСЕ

В миреПашинян допустил, что Армения может признать Нагорный КарабахЧитать подробнее

"Я не верю, что какая-то страна признает Нагорный Карабах, поскольку буквально через час мы разорвем с этой страной все дипломатические отношения – это однозначно. Поэтому эти усилия Армении только рассчитаны на внутреннюю общественность", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что позиция Баку относительно постконфликтного периода осталась неизменной.

"На первом этапе выводятся ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана и в принципе этот вопрос уже утвержден Минской группой ОБСЕ – сначала пять районов, затем два района. Далее азербайджанское население возвращается внутрь Нагорного Карабаха – Шушу, Ханкенди и в большинство сел, из которых оно было изгнано", - сказал Алиев.

Он добавил, что азербайджанская позиция по поводу проживающих в Нагорном Карабахе армян не изменилась и что "им не надо волноваться". "Азербайджан – многонациональная страна, в различных уголках которой, и больше всего в Баку, проживают тысячи армян и они – наши граждане".

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев

Новости по теме

Новости

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Бывший глава Удмуртии приговорен к десяти годам колонии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров предложил российское наблюдение на линии соприкосновения в Карабахе

Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

ФМБА разработало новое лекарство от коронавируса

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

В РФ начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Пандемия коронавируса

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии

Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 в РФ находится в тяжелом состоянии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');