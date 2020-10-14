Азербайджан пригрозил разорвать отношения со странами, которые признают Карабах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Территориальную целостность Азербайджана признаёт весь мир, и Баку разорвет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Усилия Армении, предпринимаемые в настоящее время (по признанию независимости Нагорного Карабаха - ИФ) неуместны и вредны для них самих. Ни одна страна не признает независимость Карабаха, который является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk. Он отметил, что территориальную целостность Азербайджана признаёт весь мир, в том числе и страны Минской Группы ОБСЕ

"Я не верю, что какая-то страна признает Нагорный Карабах, поскольку буквально через час мы разорвем с этой страной все дипломатические отношения – это однозначно. Поэтому эти усилия Армении только рассчитаны на внутреннюю общественность", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что позиция Баку относительно постконфликтного периода осталась неизменной.

"На первом этапе выводятся ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана и в принципе этот вопрос уже утвержден Минской группой ОБСЕ – сначала пять районов, затем два района. Далее азербайджанское население возвращается внутрь Нагорного Карабаха – Шушу, Ханкенди и в большинство сел, из которых оно было изгнано", - сказал Алиев.

Он добавил, что азербайджанская позиция по поводу проживающих в Нагорном Карабахе армян не изменилась и что "им не надо волноваться". "Азербайджан – многонациональная страна, в различных уголках которой, и больше всего в Баку, проживают тысячи армян и они – наши граждане".