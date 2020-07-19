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В Фонде защиты национальных ценностей не подтвердили освобождение двух россиян в Ливии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич не подтверждает информацию СМИ об освобождении задержанных в Ливии сотрудников центра Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

"Я сам это читаю в арабских СМИ. Ни одного подтверждения у нас нет, но не исключено, что в этот раз шансы выше", - сказал Малькевич "Интерфаксу".

Ранее в арабских СМИ появилась информация о том, что Шугалей и Суэйфан освобождены и будут возвращены в Россию через Турцию.

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