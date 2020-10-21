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ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Быстрое внедрение технологий и автоматизация операций бизнесом приведут к потере 85 млн рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах к 2025 году, говорится в докладе Всемирного экономического форума "The Future of Jobs 2020".

При этом, за тот же период может появиться порядка 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми, машинами и алгоритмами.

Доклад ВЭФ основан на результатах опроса топ-менеджеров порядка 300 крупных и средних по размеру компаний в 15 отраслях экономики, общее число сотрудников которых составляет 8 млн человек.

"Пандемия COVID-19 ускорила появление того, что считалось будущим рынка труда, - говорит управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди. - Растущая автоматизация операций и последствия рецессии, вызванные пандемией коронавируса, усилили неравенство на рынке труда и свели на нет прирост занятости, отмеченный после глобального финансового кризиса 2007-2008 гг. Окно возможностей, которое создают эти изменения для бизнеса, быстро закрывается".

Руководители 84% компаний планируют ускорить реализацию планов дигитализации рабочего процесса, в том числе, за счет существенного увеличения объема удаленной работы. Доля сотрудников компаний, работающих удаленно, может достигнуть 44%, и 78% опрошенных полагают, что это негативно скажется на производительности труда.

Порядка 50% компаний дали понять, что намерены ускорить автоматизацию бизнес-процессов.

Среди компаний, работающих в России, 80% наращивают планы дигитализации операций и 47% - автоматизации. По этим показателям они несколько отстают от среднемирового уровня.

Представители порядка 43% компаний, участвовавших в опросе, дали понять, что планируют сокращать число сотрудников в связи с внедрением технологий, 41% намерены активнее использовать подрядчиков для выполнения специализированных функций, 34% собираются наращивать штат в связи с интеграцией технологий.

"К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций для "белых воротничков", - говорится в исследовании.

Новые рабочие места будут появляться в различных сегментах экономики ухода (care economy), в технологических отраслях, которые относят к Четвертой промышленной революции, включая, искусственный интеллект, а также в сфере создания контента.

Кроме того, ожидается рост спроса на сотрудников, которые смогут заполнить вакансии в сфере "зеленой" экономики, а также новые позиции в инженерной деятельности, сфере облачных вычислений и разработки новых продуктов.

Порядка 50% сотрудников компаний, которые сохранят свои рабочие места в следующие пять лет, вероятно, потребуется профессиональная переподготовка, отмечается в докладе. При этом 66% работодателей понимают важность повышения квалификации сотрудников и ожидают, что инвестиции в переподготовку служащих окупятся в течение года.

"В будущем мы увидим, что наиболее конкурентоспособными будут компании, которые много вкладывали в человеческий капитал, в навыки и компетенции своих сотрудников", - отметила Захиди.

Больше других в результате беспрецедентных изменений, связанных с пандемией COVID-19, пострадают люди и сообщества, уже находящиеся в уязвимом положении, говорится в докладе. Существующее неравенство, вероятно, усугубится в связи с внедрением технологий и глобальной рецессией, вызванной коронавирусом, в отсутствие решительных мер.

Анализ, проведенный одним из партнеров ВЭФ в создании доклада, - LinkedIn, показал, что все больше людей ищут работу в полностью новых для них сферах деятельности. Согласно данным за последние пять лет, 50% людей, пришедших в сферу искусственного интеллекта и работы с данными, ранее были заняты в совершенно других сегментах деятельности. В случае сферы продаж эта доля составляет 75%, создания контента - 72%, инженерии - 67%.

Ключевыми навыками для сотрудников компаний в будущем станет наличие критического мышления, способности к анализу и решению проблем, отмечается в докладе. В 2020 году особую важность приобрели способность к самоорганизации, гибкость и стрессоустойчивость.

Среди других партнеров ВЭФ в создании отчета - образовательный онлайн-сервис Coursera, поставщик решений для сферы HR ADP, а также платформа поиска работы FutureFit.AI.

ВЭФ

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