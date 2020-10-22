Новый и.о. мэра Бишкека отказался от должности из-за интриг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Назначенный 20 октября исполняющим обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от должности, сообщила пресс-служба муниципалитета. Причиной этого решения он назвал борьбу вокруг поста градоначальника.

Тюлеев напомнил, что он принял пост первого вице-мэра и исполнение обязанностей мэра по просьбе Азиза Суракматова, который оставил должность мэра 20 октября ради участия в выборах.

"Я даже не успел войти в курс дела и принять доклады по состоянию всех направлений деятельности, как вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ, - заявил Тюлеев. - Не имея никакого морального права подвергать жизни людей опасности, и осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, с исполняющим обязанности президента Киргизии и премьер-министром Садыром Жапаровым принято решение, что я оставляю должность и.о. мэра Бишкека".

Также с согласия Жапарова было принято решение, что исполнять обязанности мэра до следующих выборов горсовета в апреле будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Суракматов утром в минувший вторник подписал распоряжение о назначении Тюлеева первым вице-мэром Бишкека. Сам он подал в отставку.

Тюлеев был мэром Бишкека в 2008-2010 годы. В 2012 году его задержали по обвинению в коррупции и нанесении ущерба государству в размере более 30 млн сомов ($370 000). В 2013 году его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-мэр провел четыре года в СИЗО и колонии и был освобожден в мае 2016 года по амнистии после того, как его семья полностью возместила ущерб.

6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. "Народным мэром" тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

7 октября врио мэра ненадолго стал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. 8 октября Суракматов вернулся к исполнению обязанностей мэра.