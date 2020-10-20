Мэр киргизской столицы объявит об уходе в отставку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила во вторник "Интерфаксу" его советник Гуля Алмамбетова.

"Суракматов подал в отставку, он намерен объявить об этом официально сегодня во время пресс-конференции", - сказала Алмамбетова.

Ранее во вторник Суракматов подписал распоряжение о назначении первым вице-мэром Бишкека Наримана Тюлеева, который четыре года провел в заключении, осужденный по обвинению в коррупции.

Тюлеев был признан виновным в коррупции и нанесении ущерба государству в размере более 30 млн сомов ($370 тыс.). В 2013 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-мэр провел четыре года в СИЗО и колонии и был освобожден в мае 2016 года по амнистии после того, как его семья полностью возместила ущерб.

6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. "Народным мэром" тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев. 7 октября в столице Киргизии вновь сменился мэр, временно исполнял обязанности градоначальника первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Однако уже 8 октября, через два дня после отставки, Суракматов вернулся на свой пост - прислушавшись к призыву горожан, как сказала тогда Алмамбетова. По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали Суракматова вернуться к своим обязанностям.