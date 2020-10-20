Вышедший из тюрьмы экс-мэр Бишкека вернулся в городскую администрацию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший мэр столицы Киргизии Нариман Тюлеев, который был осужден за коррупцию и провел четыре года в заключении, назначен первым вице-мэром Бишкека, сообщает во вторник пресс-служба муниципалитета.

"Первым вице-мэром столицы назначен экс-мэр города Бишкек Нариман Тюлеев. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, ранее эту должность занимал Алмаз Бакетаев. Он занял должность вице-мэра по вопросам ЖКХ.

Нариман Тюлеев был признан виновным в коррупции и нанесении ущерба государству в размере более 30 млн сомов ($370 тыс.). Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-мэр провел четыре года в СИЗО и колонии и был освобожден в мае 2016 года по амнистии после того, как его семья полностью возместила ущерб.