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Вышедший из тюрьмы экс-мэр Бишкека вернулся в городскую администрацию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший мэр столицы Киргизии Нариман Тюлеев, который был осужден за коррупцию и провел четыре года в заключении, назначен первым вице-мэром Бишкека, сообщает во вторник пресс-служба муниципалитета.

"Первым вице-мэром столицы назначен экс-мэр города Бишкек Нариман Тюлеев. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, ранее эту должность занимал Алмаз Бакетаев. Он занял должность вице-мэра по вопросам ЖКХ.

Нариман Тюлеев был признан виновным в коррупции и нанесении ущерба государству в размере более 30 млн сомов ($370 тыс.). Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-мэр провел четыре года в СИЗО и колонии и был освобожден в мае 2016 года по амнистии после того, как его семья полностью возместила ущерб.

Киргизия Бишкек Нариман Тюлеев

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