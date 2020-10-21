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В Киргизии не смогли назначить дату досрочных выборов президента

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии не смог назначить дату досрочных выборов президента из-за отсутствия кворума, сообщает в среду корреспондент "Интерфакса" с заседания парламента.

"Для объявления даты досрочных выборов президента необходимо присутствие 51 депутата, в зале находится лишь 27. Назначить дату не представляется возможным", - сказала вице-спикер парламента Аида Касымалиева.

Некоторые депутаты предложили рассмотреть вопрос объявления даты выборов в четверг, но срок истекает до полуночи среды. По закону парламент должен в течение семи дней после отставки президента назначить дату новых выборов.

В свою очередь, депутат от фракции "Ата-Мекен" Омурбек Текебев заявил, что по Конституции, если парламент не назначит досрочные выборы президента в установленные сроки, они считаются назначенными. "В таких случаях днем назначения выборов считается день, следующий за днем истечения срока назначения выборов", - сказал Текебаев.

Депутаты предложили назначить досрочные выборы президента на 10 или 17 января.

Между тем, председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила журналистам, что для объявления даты выборов есть еще один день. "Парламент может еще завтра объявить дату выборов", - сказала Шайлдабекова.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 21 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
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