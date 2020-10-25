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Центр Минска начал заполняться протестующими

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Жители Минска вышли на анонсированный белорусской оппозицией несанкционированный протест в последний день так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, на площади Свободы возле ратуши собралось порядка трех тысяч человек. В руках у них национальные бело-красно-белые флаги (используются оппозицией - ИФ). Несколько десятков людей молятся напротив костела, другие аплодируют и выкрикивают: "Жыве Беларусь!".

Число протестующих на площади быстро увеличивается. Туда стягиваются сотни людей со стороны Немиги и улицы Ленина. В сторону протестующих на Ленина направились несколько машин силовиков. Часть людей вышла на проезжую часть и изменила маршрут в направлении Дворца спорта.

Бронетехника введена в центр Минска для охраны резиденции Лукашенко. Как сообщают агентству "Интерфакс" очевидцы, десять БТР заехали на территорию резиденции и расположились по периметру. Площадь и подходы к зданию оцеплены силовиками.

На других площадях в центре Минска в воскресенье днем также усилены меры безопасности. Количество спецтехники в центре белорусской столицы по сравнению с прошлыми протестами заметно возросло. На основных улицах города дежурит более десяти единиц заградительных машин и водометов.

Оцеплены металлическими ограждениями Площадь Независимости и Октябрьская площадь. По периметру развернута колючая проволока, за ней дежурят силовики в камуфляже и бронежилетах. У некоторых из них автоматы Калашникова. Прохожих туда не пускают.

На проспекте Независимости под мостом в створе улицы Московской припаркованы несколько грузовиков, а также заградительные машины системы "Рубеж" и два водомета. Проезд под мостом в сторону железнодорожного вокзала закрыт. Силовики блокируют съезды на проспект с прилегающих улиц.

Также оцеплена площадь вокруг музея Великой Отечественной войны и прилегающий к ней парк. По периметру выстроились военные в полевой экипировке с оружием. Кроме того, силовики занимают ключевые точки вокруг объявленного ранее места сбора демонстрантов - они контролируют мосты и перекрестки. Автобусы и другой транспорт дежурят у администрации президента и в районе площади Победы - у Генпрокуратуры, также люди в камуфляже замечены рядом со зданием КГБ.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Самые массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах". Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".

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