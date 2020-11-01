Экс-посол Лещеня назвал выгодным для РФ демократического президента Белоруссии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Любой демократический президент Белоруссии будет проводить политику особых отношений с Россией, заявил экс-посол республики в Словакии Игорь Лещеня на всемирном конгрессе белорусов в субботу.

"Любой демократический президент (Белоруссии - ИФ) с учетом комплекса связей будет вынужден проводить политику особых отношений с Россией. Пусть он будет самый прозападный. Другое дело, что у президента (Валерия - ИФ) Цепкало, президента (Светланы - ИФ) Тихановской, президента (Виктора - ИФ) Бабарико эти особые отношения будут совсем другими. Они будут более честные, прагматичные. Для самой России это будет удобнее", - считает Лещеня.

Другой бывший белорусский чиновник из управделами президента Анатолий Котов, уволившийся в августе из-за несогласия с действиями властей в отношении протестующих, выразил надежду на то, что у оппозиции "получится сформировать команду единомышленников, с которой Россия начнет разговаривать".

"Ставка на Александра Григорьевича (Лукашенко - ИФ) играет на то, что в белорусском обществе появятся антироссийские настроения. Сейчас белорусский протест такого характера не носит, но подобные настроения могут появиться", - предупреждает Котов.

По его словам, "порождения антироссийских настроений" в белорусской оппозиции не хотят и надеются иметь нормальные отношения со всеми соседями.

"Мое огромное пожелание, чтобы на Востоке нас услышали. Не нужно искать суперприятную, понятную фигуру для диалога. С обществом нужно строить диалог гораздо глубже, разнообразнее", - добавил он.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.