Мелания Трамп проголосовала на участке во Флориде без маски

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп во вторник проголосовала на избирательном участке в округе Палм-Бич американского штата Флорида, сообщает издание The Hill.

"Это день выборов, поэтому я решила прийти сюда проголосовать на выборах", - заявила журналистам Мелания Трамп, недавно выздоровевшая от коронавируса, в ответ на вопрос, почему она голосовала на участке, а не досрочно.

На избирательный участок она пришла без маски.

Первая леди США провела последние дни, агитируя за своего мужа, президента США Дональда Трампа. Она произнесла речь в Пенсильвании на прошлой неделе, а затем появилась вместе с ним на митинге во Флориде.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.